Migliaia di persone in Niger protestano contro la Francia e l'ECOWAS

Centinaia, persino migliaia di persone si sono radunate a Niamey per marciare a sostegno del Consiglio nazionale per la difesa della patria, riunite davanti all'ambasciata francese in Niger.I manifestanti hanno scandito slogan contro la Francia e l'ECOWAS. Alcuni di loro sventolavano bandiere russe.I combattenti della guardia presidenziale avevano precedentemente annunciato la rimozione di Mohamed Bazoum dalla presidenza del Niger. Mercoledì gli hanno sequestrato il palazzo e la residenza e hanno annunciato la chiusura dei confini nel Paese. L'ufficio di Bazoum ha affermato che l'esercito non ha sostenuto i ribelli, ma in seguito il comando delle forze armate ha dichiarato loro solidarietà. Il Presidente è ancora in residenza.Il presidente della Commissione dell'Unione Africana Moussa Faki Mahamat ha dichiarato a Sputnik che Bazoum sta bene.

