Leader dell'opposizione israeliana esorta il governo a congelare la riforma giudiziaria per 18 mesi

Leader dell'opposizione israeliana esorta il governo a congelare la riforma giudiziaria per 18 mesi

30.07.2023

"L'unica soluzione possibile, e l'unica cosa che consentirà di riprendere i negoziati, è il congelamento della legislazione. Il governo e l'opposizione dovrebbero imporre congiuntamente una moratoria di 18 mesi. Finché non ci sarà il congelamento della legislazione, non ci sarà punto a parlare di altre leggi o accordi, perché è abbastanza chiaro che il governo scapperà di nuovo all'ultimo momento", ha scritto Lapid su Twitter.Lunedì, nonostante le massicce proteste a livello nazionale e il boicottaggio del voto da parte dell'opposizione, il parlamento israeliano ha approvato uno dei disegni di legge di riforma giudiziaria più significativi e controversi: un disegno di legge per abolire lo "standard ragionevole". La legge adottata priva i tribunali, compresa la Corte Suprema, della possibilità di impugnare le decisioni del potere esecutivo considerate "fuori dai limiti della ragione".I fautori della riforma sostengono che l'abolizione dello “standard della ragione” sia un passo necessario affinché un governo eletto democraticamente persegua politiche nell'interesse della maggioranza dei cittadini del Paese.Gli oppositori della legge sostengono che renderà più difficile per la Corte Suprema intervenire quando i funzionari eletti prendono decisioni arbitrarie, estreme o corrotte.

