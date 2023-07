https://it.sputniknews.com/20230730/iran-triplica-le-esportazioni-di-petrolio-verso-la-cina-negli-ultimi-tre-anni-nonostante-le-17400583.html

Iran triplica le esportazioni di petrolio verso la Cina negli ultimi tre anni nonostante le sanzioni

Iran triplica le esportazioni di petrolio verso la Cina negli ultimi tre anni nonostante le sanzioni

L'Iran ha triplicato le sue forniture di petrolio alla Cina nel periodo 2020-2023, nonostante le sanzioni che sono state adottate nuovamente dopo che gli Stati... 30.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-30T16:38+0200

2023-07-30T16:38+0200

2023-07-30T16:38+0200

iran

cina

economia

commercio

petro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/15810557_0:160:3133:1922_1920x0_80_0_0_5a661bcde0359219abac7e8199e482a9.jpg

"Le esportazioni di petrolio iraniano verso la Cina sono triplicate negli ultimi 3 anni (2020-2023), passando da 324.000 barili al giorno a circa un milione di barili al giorno", afferma il rapporto.Nel 2015, Regno Unito, Germania, Cina, Russia, Stati Uniti, Francia e Iran hanno firmato un accordo sul nucleare, il Piano d'azione globale congiunto (JCPOA), che prevedeva la revoca delle sanzioni in cambio della limitazione del programma nucleare iraniano. Nel maggio 2018, gli Stati Uniti, sotto Donald Trump, si sono ritirati dal JCPOA e hanno ripristinato le sanzioni contro Teheran. In risposta, l'Iran ha annunciato una graduale riduzione dei suoi obblighi ai sensi dell'accordo, rinunciando alle restrizioni sulla ricerca nucleare, sulle centrifughe e sul livello di arricchimento dell'uranio.A Vienna si sono svolti i negoziati per rinnovare il JCPOA e revocare le sanzioni di Washington contro Teheran. Nel dicembre 2021 le parti hanno raggiunto un accordo su due progetti di accordo, in cui la parte europea includeva le posizioni dell'Iran. Il portavoce iraniano Bagheri Kyani ha detto che i colloqui stanno andando bene, ma il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha valutato i progressi a Vienna come modesti, esortando Teheran a prendere sul serio la questione.

iran

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

iran, cina, economia, commercio, petro