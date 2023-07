https://it.sputniknews.com/20230730/estrazione-delloro-in-sudan-continua-nonostante-gli-scontri-armati-17399240.html

Estrazione dell'oro in Sudan continua nonostante gli scontri armati

L'attività delle compagnie minerarie e di estrazione dell'oro nella Repubblica del Sudan non è stata colpita dal conflitto, poiché la maggior parte delle... 30.07.2023, Sputnik Italia

sudan

politica

economia

difesa

"Tutti i progetti minerari e gli impianti d'oro si trovano lontano da Khartoum, dove c'è una guerra, quindi la maggior parte dei progetti e degli impianti in corso rimangono sani e salvi, inclusa la più grande azienda, che è al primo posto nella produzione di oro in Sudan - Alliance For Mining co . Ltd... Anche le società russe in Sudan non sono state colpite", ha detto Mennawi.Ha aggiunto che le miniere nelle parti occidentali del Sudan potrebbero essere colpite durante il conflitto, ma anche prima della guerra, la loro quota nella produzione di oro era poco significativa e il conflitto ha anche interessato nuovi investimenti nel settore.Dal 15 aprile in Sudan sono in corso combattimenti tra le forze speciali sotto il comando di Mohamed Hamdan Dagalo e l'esercito regolare. Le parti si scambiano dichiarazioni contrastanti sui successi nelle operazioni militari e sul controllo di siti, avendo lanciato una guerra dell'informazione su larga scala nei media e nei social network. La situazione nel Paese non migliora, nonostante i colloqui delle parti in conflitto a Gedda, in Arabia Saudita, iniziati il ​​6 maggio. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite (IOM), circa 2,2 milioni di persone sono sfollate all'interno del Sudan, circa 700.000 hanno lasciato il Paese dall'inizio del conflitto.

sudan

