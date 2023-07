https://it.sputniknews.com/20230730/agricoltori-moldavi-chiedono-di-creare-un-corridoio-di-esportazione-per-il-grano-17399343.html

L'Associazione ha preso parte a un incontro con il ministro dell'Agricoltura Vladimir Bolea, nonché la direzione del servizio doganale e le aziende esportatrici di cereali e semi oleosi.Si rileva che "molti problemi sono stati riscontrati nel processo di esportazione" e "ci aspettiamo che la situazione presto peggiorerà a causa di un aumento del transito di prodotti dall'Ucraina"."L'Associazione ha presentato proposte per reindirizzare il transito dall'Ucraina a diversi uffici doganali nel nord del Paese, nonché per creare uno speciale corridoio doganale per l'esportazione di cereali e semi oleosi nazionali", si legge in una nota dell’associazione.Gli agricoltori sottolineano che nel sud del Paese devono fare la fila per 5-6 giorni per ritirare il grano, gli esportatori compensano tutte le difficoltà logistiche a spese degli agricoltori riducendo i prezzi di acquisto.Gli agricoltori notano inoltre che le autorità non hanno preso una decisione su una moratoria per le micro, piccole e medie aziende agricole per pagare i debiti ai creditori privati, il che può salvare gli agricoltori dal fallimento nel prossimo futuro. Migliaia di agricoltori subiscono quotidianamente pressioni e minacce da parte dei creditori, accumulano debiti verso lo Stato e non possono ricevere sussidi nemmeno per il rimborso delle accise.

