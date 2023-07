https://it.sputniknews.com/20230729/ucraina-le-forze-russe-catturano-per-la-prima-volta-carro-armato-svedese-17398027.html

Veicolo da combattimento di fanteria svedese CV-90 catturato per la prima volta dalle forze russe. 29.07.2023, Sputnik Italia

I soldati della 20esima armata del distretto militare occidentale hanno catturato per la prima volta il veicolo da combattimento di fanteria svedese CV-90 durante una battaglia nella direzione di Krasnoliman.Stando a quanto riferisce il soldato, questo è il primo trofeo di questo tipo ottenuto dai soldati russi nella zona delle operazioni speciali.Il mezzo abbandonato è stato successivamente evacuato.Il militare ha osservato che a giudicare dal numero, il CV-90 è stato rilasciato nel 2018.Il CV-90, Combat Vehicle è una famiglia di mezzi da combattimento che sono stati impiegati in Svezia dal 1993.I mezzi sono equipaggiati con un cannone da 40 millimetri, e la loro "corazza" li protegge dai colpi di proiettili da 30 mm.Oltre 500 i veicoli di questo tipo in dotazione all'esercito svedese.Stoccolma di recente, a febbraio, ha annuciato che avrebbe fornito a Kiev 50 veicoli di questo tipo, veicoli il cui arrivo in Ucraina è poi stato effettivamente annunciato dal capo del ministero della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov.

