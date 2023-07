https://it.sputniknews.com/20230729/putin-sullucraina-abbiamo-avuto-una-discussione-franca-con-i-leader-africani-17397758.html

Putin: sull'Ucraina abbiamo avuto una discussione franca con i leader africani

A seguito di un incontro con il presidente della Repubblica del Congo Nguesso, Putin ha dichiarato che si è svolta una discussione franca e utile sull'Ucraina... 29.07.2023, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con il presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso, ha dichiarato che il giorno prima si è svolta una discussione franca e utile sull'Ucraina con i paesi africani.Il presidente russo ha poi osservato che la Russia e la Repubblica del Congo stanno cooperando fruttuosamente alle Nazioni Unite e in altre piattaforme internazionali.Putin ha concluso il suo intervento con l'auspicio di rivedere il presidente della Repubblica del Congo alla parata navale in programma domenica.

