https://it.sputniknews.com/20230729/nyt-loccidente-riconosce-le-difficolta-pratiche-circa-le-confische-dei-beni-russi-17395074.html

NYT: l'Occidente riconosce le difficoltà pratiche circa le confische dei beni russi

NYT: l'Occidente riconosce le difficoltà pratiche circa le confische dei beni russi

NYT: L'Europa riconosce le difficoltà dovute alla confisca di beni russi: stando agli esperti potrebbe creare un pericoloso precedente legale. 29.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-29T08:17+0200

2023-07-29T08:17+0200

2023-07-29T08:17+0200

europa

ue

sanzioni

economia

occidente

russia

geopolitica

mondo

diritto internazionale

giustizia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/793/76/7937618_0:47:1001:610_1920x0_80_0_0_4c4de437bea9ae48a0990a96aed8d867.jpg

Il noto quotidiano statunitense New York Times ha rivelato che l'Occidente sta rilevando notevoli difficoltà circa la confisca di beni ai russi in giro per il mondo.Il problema, rivela la pubblicazione, riguarda il fatto che le confische potrebbero costituire un pericoloso precedente, violando oltretutto il diritto internazionale.I beni russi possono al momento essere confiscati a seguito di voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o di relativa transazione, o ancora dopo decisione espressa in merito dalla Corte internazionale di giustizia.Nessuna di tale opzioni sembra però per il momento percorribile, come del resto sembra allontarsi sempre più da una possibile attuazione l'idea di un trasferimento dei beni congelati all'Ucraina.Gli esperti citati dal NYT rivelano che al momento nessun caso in proposito è stato presentato alla Corte internazionale di giustizia:Il discorso è da riferirsi allo stesso concetto, in giurisprudenza, di sovranità di uno Stato.Le autorità Ue difatti a giugno scorso hanno ammesso di non poter confiscare legalmente i beni congelati russi.Con la Commissione Europea che ha calcolato l'entità complessiva dei beni russi congelati per l'aerea Ue pari a 207 miliardi di euro, i leader europei propongono una tassa sui sui profitti inaspettati ricevuti dai titoli bloccati della Banca centrale russa, come riferito dai media.

https://it.sputniknews.com/20230621/ue-non-ci-sono-le-basi-per-un-sequestro-totale-dei-beni-russi-17314610.html

europa

russia

ucraina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

europa, ue, sanzioni, economia, occidente, russia, geopolitica, mondo, diritto internazionale, giustizia, ucraina, usa, onu, consiglio di sicurezza onu