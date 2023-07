https://it.sputniknews.com/20230729/lesercito-russo-colpisce-posto-di-comando-delle-forze-armate-dellucraina-a-dnepropetrovsk-17397233.html

L'esercito russo colpisce posto di comando delle forze armate dell'Ucraina a Dnepropetrovsk

L'esercito russo colpisce posto di comando delle forze armate dell'Ucraina a Dnepropetrovsk

Il ministero della Difesa russo riferisce di un attacco al posto di comando delle forze armate a Dnepropetrovsk. 29.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-29T14:36+0200

2023-07-29T14:36+0200

2023-07-29T14:44+0200

la situazione in ucraina

russia

esercito russo

forze armate

attacco

comando

esercito ucraino

bombardamento

ucraina

ministero della difesa della federazione russa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/16484025_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_8a3b3a51a7dec154e0e39d43e9be778e.jpg

Il ministero della Difesa riferisce della distruzione di un posto di comando delle forze armate ucraine a Dnipropetrovsk.Il dato rilasciato in un briefing sullo stato di avanzamento dell'operazione militare speciale.Le forze armate di Kiev hanno provato ad avanzare in diversi settori del fronte.Solo ieri, due attacchi sono stati respinti nell'area di Staromayorsky e di Urozhaynoye, nella DPR.Il conto delle perdite di parte ucraina è stato pari a 135 militari, 2 carri armati, 3 veicoli da combattimento corazzati, 3 veicoli e un obice D20, nelle battiglie nelle direzioni di Yuzhnodonetsk e di Zaporozhye.5 attacchi sono inoltre stati respinti nella direzione di Bilogorovka, Avdeevka, Pervomajskoe e Kranogorovka, in direzione di Donetsk, con perdite pari a oltre 120 militari, 3 veicoli corazzati da combattimento, 2 mezzi militari e un obice Msta-B.Di oggi la notizia che l'artiglieria russa ha colpito gruppi di sabotatori ucraini in prossimità del villaggio di Sadovoe, nella regione di Kherson.

russia

ucraina

donetsk

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, esercito russo, forze armate, attacco, comando, esercito ucraino, bombardamento, ucraina, ministero della difesa della federazione russa, dichiarazione, geopolitica, repubblica popolare di donetsk, donetsk, mondo