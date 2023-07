https://it.sputniknews.com/20230729/la-russia-avvicina-a-se-lafrica-e-amplia-i-contatti-17397580.html

La Russia avvicina a sè l'Africa e amplia i contatti

La Russia avvicina a sè l'Africa e amplia i contatti

Lo ha detto il direttore di una compagnia del Niger nel corso del forum Russia-Africa 2023.

Il forum Russia-Africa potrebbe avvicinare gli imprenditori europei ed africani, in parte nella sfera del business agrario, ha detto il direttore della compagnia del Niger "Mumin Agro Foods and Drugs", in sede di evento.In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin, nel corso del summit ha sottolineato che la Russia presterà un'attenzione particolare alla questione delle forniture alimentari all'Africa. Per sua dichiarazione, la parte russa è pronta a inviare a Mali, Burkina Faso ed Eritrea da 25 a 50 mila tonnellate di grano, nonchè garantire invio gratuito.Putin inoltre ha discusso con i leader dei Paesi africani in merito alla fornitura di tecnologia nella sfera della produzione agricola.

