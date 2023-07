https://it.sputniknews.com/20230729/la-chiesa-ortodossa-ucraina-si-rifiuta-di-celebrare-il-natale-il-25-dicembre-17396812.html

La Chiesa ortodossa ucraina si rifiuta di celebrare il Natale il 25 dicembre

La Chiesa ortodossa ucraina si rifiuta di celebrare il Natale il 25 dicembre

29.07.2023

La Chiesa ortodossa ucraina canonica continuerà a celebrare il Natale il 7 gennaio, nonostante la legge firmata da Volodymyr Zelensky sullo spostamento di tale celebrazione in Ucraina al 25 dicembre, ha dichiarato il capo del Dipartimento Sinodale di Informazione ed Educazione dell'UOC, il Metropolita Kliment. Come ha osservato il sacerdote, il 25 dicembre è giorno non lavorativo in Ucraina già da diversi anni, tuttavia, ha detto, non c'è quasi nulla che la leghi alla festa ortodossa. Il sacerdote ha ricordato che la celebrazione del Natale il 7 gennaio non coincide con la tradizione russa, ma con la tradizione del calendario della Chiesa di Gerusalemme, dove si trovano "i principali santuari della cristianità". Secondo lui, tutte le principali celebrazioni della Chiesa ortodossa fino ad oggi si svolgono secondo il calendario giuliano. Venerdì, Zelensky ha firmato una legge per spostare le celebrazioni natalizie dell'Ucraina al 25 dicembre. Il 14 luglio, la Verkhovna Rada ha approvato un disegno di legge sul rinvio della celebrazione del Natale, del Giorno della Statualità ucraina e del Giorno dei Difensori e Protettori dell'Ucraina.

