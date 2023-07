https://it.sputniknews.com/20230729/il-presidente-sudafricano-ringrazia-la-russia-per-lofferta-di-forniture-gratuite-di-cereali-17396659.html

Il Presidente sudafricano ringrazia la Russia per l'offerta di forniture gratuite di cereali

Il Presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un incontro con i leader dei Paesi africani a San Pietroburgo venerdì. I colloqui erano dedicati al conflitto in Ucraina. Putin aveva detto in precedenza, durante il vertice Russia-Africa, che la Russia avrebbe fornito grano ai Paesi africani su base commerciale e anche gratuita. Il 18 luglio, l'Iniziativa sul grano del Mar Nero, comunemente nota come ‘Accordo sul Grano’, che prevedeva un corridoio umanitario per consentire le esportazioni di grano ucraino nell'ultimo anno, è scaduta, poiché la Russia non ha rinnovato la sua partecipazione all'accordo. Mosca ha sottolineato che la componente dell'accordo di facilitare le esportazioni di grano e fertilizzanti russi non è stata soddisfatta. Il secondo Vertice e Forum economico e umanitario Russia-Africa si è svolto nella città russa di San Pietroburgo dal 27 al 28 luglio.Il Presidente dell'Unione Africana Azali Assoumani ha dichiarato venerdì che i Paesi africani sono molto soddisfatti dei risultati del vertice Russia-Africa a San Pietroburgo.

