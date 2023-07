https://it.sputniknews.com/20230729/il-presidente-russo-putin-parla-al-termine-del-vertice-russia-africa-17398895.html

Il presidente russo Putin parla al termine del vertice Russia-Africa

In corso la conferenza stama di chiusura del vertice Russia-Africa di San Pietroburgo. Il presidente russo ha sottolineato il clima di collaborazione tra le... 29.07.2023, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso di chiusura in conferenza stampa al termine del vertice Russia-Africa in cui si è rinnovata la collaborazione tra il continente africano e la Federazione Russa in svariate sfere, dalla tecnologia alla sicurezza dell'informazione.Con l'occasione Putin ha sottolineato che molti Paesi dell'Africa "sono pronti ad iniziare la produzione sul loro territorio in progetti di benefico reciproco".Ma il presidente russo ha voluto anche puntualizzare come la situazione circa il piano di pace per l'Ucraina e l'accordo sul grano non siano fatti correlati, come si evince dalle sue stesse parole riportate qui in calce:Ha poi sottolineato il clima crescente di collaborazione tra le due parti, come risultato dal vertice appena conclusosi:Ha infine concluso che la Russia è pronta a fornire assistenza umanitaria ai Paesi del continente evidenziando la reciproca collaborazione in svariati settori.

