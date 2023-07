Biden prevede di firmare presto memorandum per limitare gli investimenti Usa nell'high-tech cinese

https://it.sputniknews.com/20230729/biden-prevede-di-firmare-presto-memorandum-per-limitare-gli-investimenti-usa-nellhigh-tech-cinese-17397706.html

La Casa Bianca ha impiegato quasi due anni per elaborare un documento sugli investimenti in uscita degli Stati Uniti verso la Cina relativo al campo dei... 29.07.2023, Sputnik Italia

Il presidente Joe Biden prevede di firmare un ordine esecutivo per limitare gli investimenti tecnologici critici degli Stati Uniti in Cina entro la metà di agosto, rivela un media americano, citando fonti anonime.L'ordine, che riguarda i semiconduttori, l'intelligenza artificiale e l'informatica quantistica, non influirà sugli investimenti esistenti e vieterà solo determinate transazioni, secondo le fonti.Secondo quanto riferito, le limitazioni mirano a impedire agli investitori americani di fornire finanziamenti e competenze alle società cinesi che presumibilmente potrebbero migliorare la velocità e l'accuratezza delle decisioni militari di Pechino.Ciò avviene dopo che l'inviato della Cina negli Stati Uniti Xie Feng ha avvertito all'inizio di questo mese che Pechino si sarebbe vendicata se Washington l'avesse "punita" con misure restrittive.Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha risposto assicurando alla Cina che tali limitazioni non avrebbero danneggiato in modo significativo la capacità di attrarre investimenti americani, e che questi limiti erano strettamente personalizzati.La stessa ha insistito sul fatto che le restrizioni non sono state introdotte come rappresaglia per eventuali azioni specifiche dalla Cina o intese a ridurre la crescita economica della RPC, una posizione che ha ribadito durante il suo recente incontro con il vice premier cinese He Lifeng a Pechino.In uno sviluppo separato questa settimana, il Senato degli Stati Uniti ha sostenuto in modo schiacciante una legislazione che obbliga le società americane a notificare alle agenzie federali gli investimenti nelle tecnologie cinesi, comprese quelle relative ai semiconduttori e all'intelligenza artificiale.Il documento, che è stato incluso in un pacchetto di emendamenti al disegno di legge annuale sulla politica di difesa, prevede di accelerare la costruzione di impianti di chip statunitensi esentando taluni progetti da analisi ambientali di solito lunghe e laboriose.L'esenzione ambientale si applicherebbe ad alcuni progetti che ricevono sovvenzioni ai sensi del "CHIPS and Science Act", documento che è stato ratificato da Biden in legge l'anno scorso, e che prevede di stanziare circa 52 miliardi di dollari in sussidi governativi per i produttori nazionali di microchip.Questi ulteriori sviluppi si svolgono sullo sfondo della rivalità tra chip USA e Cina, con Washington che ha minacciato restrizioni e ampliato gli investimenti nell'industria nazionale dei chip, nel tentativo di prevalere nella corsa a queste tecnologie.Il Ministero del Commercio cinese ha recentemente risposto annunciando che limiterà le esportazioni verso gli Stati Uniti di metalli delle terre rare, come il gallio e il germanio, utilizzati per la produzione di semiconduttori.

