Putin: la Russia è favorevole a una maggiore rappresentanza africana all'ONU

Ha anche sottolineato che le autorità russe sono pronte a sostenere l'apertura di ulteriori ambasciate e consolati dei Paesi africani in Russia. 28.07.2023, Sputnik Italia

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia è favorevole all'espansione della rappresentanza dell'Africa nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU e in altre strutture dell'organizzazione mondiale. Lo ha detto durante la sessione plenaria del secondo vertice Russia-Africa. Il Capo di Stato ha sottolineato la disponibilità della Russia "a considerare in termini pratici le proposte per espandere la rappresentanza delle strutture africane, degli africani in generale nelle strutture delle Nazioni Unite", anche nel contesto della riforma del Consiglio di Sicurezza dell'organizzazione mondiale.

