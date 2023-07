https://it.sputniknews.com/20230728/lucraina-bombarda-zona-residenziale-con-munizioni-a-grappolo-morta-una-donna-17394812.html

L'Ucraina bombarda zona residenziale con munizioni a grappolo: morta una donna

Le forze armate ucraine hanno bombardato 3 volte la città di Tokmak, nella regione di Zaporozhye, con munizioni a grappolo, uccidendo una donna. 28.07.2023, Sputnik Italia

A riferire dell'uccisione di un civile a seguito dei bombardamenti di parte ucraina con l'utilizzo delle famigerate bombe a grappolo, armamenti banditi dalle convenzioni internazionali in materia, il governatore ad interim della regione, Yevgeny Balitsky, sul suo canale Telegram.Un altro residente locale è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale.Balitsky ha osservato che il secondo missile è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea, e il terzo proiettile non è esploso e sarà smaltito in modo sicuro dagli uomini del genio militare.Da marzo 2022, Tokmak è sotto il controllo delle forze russe.A luglio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato la decisione della Casa Bianca di fornire a Kiev munizioni a grappolo.Il presidente russo Vladimir Putin, commentando le forniture, ha ricordato che le precedenti amministrazioni statunitensi avevano definito tali azioni "criminali".Secondo lo stesso, "questo è il modo in cui (un tale uso) dovrebbe essere trattato".La particolarità di queste munizioni è la mancanza di meccanismi di autodistruzione.Secondo l'esercito americano, tra il 5 e il 14% di queste munizioni potrebbe non esplodere affatto a causa della conservazione prolungata. In questo caso, funzioneranno come mine, rappresentando una minaccia per i civili anche a fine conflitto.

