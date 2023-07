https://it.sputniknews.com/20230728/lagenzia-spaziale-roskosmos-profetizza-che-il-vero-interesse-dei-paesi-africani-sara-nel-cosmo----17394245.html

L'agenzia spaziale Roskosmos profetizza che il vero interesse dei paesi africani sarà nel cosmo

L'agenzia spaziale Roskosmos profetizza che il vero interesse dei paesi africani sarà nel cosmo

In precedenza, Russia e Sudafrica proposero al BRICS di sviluppare un sistema di controllo dello spazio circumorbitale. 28.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-28T12:06+0200

2023-07-28T12:06+0200

2023-07-28T12:06+0200

spazio

esplorazione dello spazio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/12498315_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_9f9de25681a670034ced85ed3c87ab6a.jpg

All'industria spaziale dei paesi africani interessa in primo luogo il telerilevamento terrestre (D33) dal momento che consente di risolvere compiti pratici, e proprio in tale direzione vogliono orientarsi, perlomeno Uganda, Zimbabwe e Sudafrica, ha comunicato Yurij Borisov, direttore generale della Roskosmos.Il direttore di Roskosmos ha aggiunto che quei paesi che appena adesso iniziano ad acquisire tecnologie spaziali hanno ricevuto il consiglio di iniziare dalla creazione di complessi ed infrastrutture terrestri che consentono di raccogliere ed elaborare le informazioni. Secondo lui, tali infrastrutture già esistono in Sudafrica, benchè si vorrebbe creare un'intera rete.

spazio

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

spazio, esplorazione dello spazio