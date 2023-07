https://it.sputniknews.com/20230728/il-ministero-della-difesa-riferisce-di-aver-impedito-lattacco-di-un-drone-nella-regione-di-mosca-17393575.html

Il Ministero della Difesa riferisce di aver impedito l'attacco di un drone nella regione di Mosca

Un sistema di difesa aerea ha sventato un attacco di droni nella regione di Mosca, ha dichiarato il Ministero della Difesa.

In precedenza, il sindaco di Mosca Sobyanin avava parlato dello stesso drone abbattuto notando che non vi erano state vittime né feriti. L'Ucraina cerca regolarmente di attaccare la regione della capitale con i droni. All'inizio di luglio, cinque UAV ucraini sono stati abbattuti e neutralizzati a Mosca e nella regione: due vicino al villaggio di Valuevo, uno vicino a Kubinka e altri due a Nuova Mosca. All'inizio di questa settimana, le apparecchiature di guerra elettronica russe hanno soppresso due droni che si sono schiantati su Komsomolsky Prospekt e Likhachev Prospekt. Sono state fatte esplodere le finestre di due edifici non residenziali, ma nessuno è rimasto ferito. Il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che le azioni di Kiev non hanno alcun senso militare.

