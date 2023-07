https://it.sputniknews.com/20230728/esperti-statunitensi-iniziano-ad-ammettere-che-lucraina-non-puo-vincere-17393972.html

Esperti statunitensi iniziano ad ammettere che l'Ucraina non può vincere

Questo ha apparentemente causato un cambiamento nella narrativa occidentale sul conflitto. I media statunitensi hanno iniziato a cambiare marcia e a riconoscere che è poco probabile che il conflitto ucraino possa concludersi con la vittoria che la leadership occidentale aveva annunciato, e sempre più esperti ammettono apertamente che l'Ucraina non può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia e che la Russia non ha mai pianificato di conquistare l'Ucraina o di spostarsi verso ovest dopo l'operazione militare speciale. Myers ha aggiunto che l'unico obiettivo del Presidente russo Vladimir Putin è quello di tenere l'Ucraina fuori dalla NATO. "Strategicamente, questa guerra è stata persa da entrambe le parti prima di iniziare. Finirà in una situazione di stallo, che ora credo fosse l'intento di Putin fin dall'inizio", ha detto Myers. Meyers ha anche sottolineato le aspettative irrealistiche create dalla NATO, dagli Stati Uniti e dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky riguardo ai risultati che le loro tattiche avrebbero potuto ottenere. Zelensky ha sempre promesso di riportare l'Ucraina ai confini precedenti al 2014, nonostante la situazione sul campo lo renda quasi impossibile. Va notato che Meyers è lo stesso che aveva chiesto una mediazione per porre fine al conflitto a febbraio, scrivendo che "la situazione è disperata" per l'Ucraina e che è giunto il momento di "porre fine a questa tragedia".Tuttavia, Yahoo cita anche con Sean McFate, professore di strategia presso la National Defense University e la Georgetown University's School of Foreign Service e senior fellow del think tank Atlantic Council, notoriamente favorevole alla guerra. Un'impresa che sta facendo perdere all'ex comico trasformato in Presidente la credibilità con gli alleati della NATO, che lui ha definito "la principale risorsa dell'Ucraina". “Zelensky è in una scatola. Non può vincere, ma non può nemmeno permettersi di perdere", ha detto McFate, aggiungendo che fornire più armi all'Ucraina e aspettarsi che vinca è "la definizione stessa di follia". I funzionari statunitensi, tuttavia, sembrano mantenere un ottimismo di facciata nonostante i fallimenti. Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, John Kirby, ha insistito sul fatto che il fronte non si è trasformato in una situazione di stallo e ha detto che le forze ucraine si stanno "muovendo" anche se, ha dovuto ammettere, "non stanno andando così lontano, o così velocemente, come vorrebbero".Martedì, è stato riferito che è iniziata la "spinta principale" della controffensiva ucraina, con migliaia di truppe di riserva inviate in prima linea. Ma non sono stati segnalati sfondamenti importanti delle linee russe e le stime indicano che l'Ucraina continua a perdere un numero elevato di truppe e di attrezzature, soprattutto nell'area prossima all'insediamento di Rabotino, nella regione di Zaporozhye.

