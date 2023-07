https://it.sputniknews.com/20230727/uganda-e-russia-siglano-accordo-per-la-costruzione-di-una-centrale-nucleare-17392501.html

Uganda e Russia siglano accordo per la costruzione di una centrale nucleare

Uganda e Russia siglano accordo per la costruzione di una centrale nucleare

Il presidente ugandese ha annunciato l'accordo russo-ugandese per la costruzione di una centrale nucleare nel quadro del Summit Russia-Africa in svolgimento a... 27.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-27T21:25+0200

2023-07-27T21:25+0200

2023-07-27T21:25+0200

uganda

africa

geopolitica

tecnologia

diplomazia

russia

nucleare

mondo

sviluppo

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/07/1b/17393078_0:0:3322:1870_1920x0_80_0_0_7ae65ed40cfcdb8f49a48e1ffc7ef2ca.jpg

La costruzione di una nuova centrale nucleare in Uganda.È questa l'iniziativa appena accordata tra i due Paesi, Russia e Uganda, con la firma messa in calce all'accordo dal presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo Yoweri Museveni.L'accordo è stato raggiunto nel quadro del Summit Russia-Africa, incontro dell'alta diplomazia che si sta svolgendo in questi giorni a San Pietroburgo.Il vertice vede la partecipazione dei massimi capi di stato dei Paesi africani, e dalla parte russa, del presidente russo Vladimir Putin, che ha dichiarato che l'Uganda è "partner chiave di Mosca nel continente africano":Dal canto suo, il presidente ugandese ha sottolineato i potenziali del proprio Paese, soprattutto nel campo della produzione di fosfato e ammoniaca, invitando le aziende russe ad investire in Uganda, come si evince dalle sue stesse parole, riportate qui di seguito:Ha poi concluso il suo intervento invitando inoltre le compagnie russe a partecipare all'esplorazione petrolifera in Africa orientale.

https://it.sputniknews.com/20230727/putin-rileva-un-aumento-del-fatturato-commerciale-con-i-paesi-africani-17389873.html

uganda

africa

russia

san pietroburgo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

uganda, africa, geopolitica, tecnologia, diplomazia, russia, nucleare, mondo, sviluppo, economia, dichiarazione, costruzione, centrale nucleare, san pietroburgo, conferenza, summit, vladimir putin