Presidente Unione Africana vuole discutere con Putin possibilità di riprendere l'accordo sul grano

"Le conseguenze si ripercuotono su tutto il mondo e soprattutto sull'Africa per quanto riguarda le questioni socio-economiche. Quindi sì, dobbiamo fare in modo che affrontare questo problema sia una priorità. In realtà tutto è prioritario, se mettono le armi laggiù, non ci sarà più il problema. Fino a quando non accadrà, credo che la questione dei cereali e dei fertilizzanti riguardi tutti. Ne parleremo a San Pietroburgo, ne discuteremo (dell'accordo sui cereali) con Putin per vedere come possiamo riavviare questo accordo", ha detto.