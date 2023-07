L'FSB trova tracce di esplosivi su un'altra nave per il trasporto di cereali diretta in Russia

https://it.sputniknews.com/20230727/lfsb-trova-tracce-di-esplosivi-su-unaltra-nave-per-il-trasporto-di-cereali-diretta-in-russia-17389565.html

Tracce di esplosivi - dinitrotoluene e TNT - sono state trovate sulla nave da carico secco, che viaggiava dalla Turchia a Rostov-on-Don per il grano. All'inizio di questa settimana, l'FSB ha riferito la scoperta di esplosivi a bordo di un'altra nave da carico secco che viaggiava per il grano lungo la stessa rotta. Secondo gli investigatori, a maggio ha fatto scalo nel porto ucraino di Kiliya, e a luglio, già in Turchia, la nave ha cambiato nome e sostituito l'equipaggio. L'Iniziativa del Mar Nero, che è stata firmata dai rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e ONU il 22 luglio 2022, prevede l'esportazione di grano, alimenti e fertilizzanti ucraini attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa. L'accordo è parte integrante dell'accordo pacchetto. La seconda parte, un memorandum Russia-ONU della durata di tre anni, prevede lo sblocco delle esportazioni russe di alimenti e fertilizzanti, la riconnessione di Rosselkhozbank a SWIFT, la ripresa delle consegne di macchinari agricoli, parti di ricambio e assistenza, il ripristino del funzionamento dell'oleodotto di ammoniaca Togliatti-Odessa e una serie di altre misure. Secondo la parte russa, gli accordi delineati nel memorandum non sono stati rispettati finora. L'accordo sui cereali è stato di conseguenza interrotto il 18 luglio.

