La Banca BRICS intende facilitare l'uso delle valute nazionali nelle transazioni

La Banca BRICS intende facilitare l'uso delle valute nazionali nelle transazioni

"Vorremmo aumentare il numero di operazioni in monete nazionali per rafforzare i mercati degli Stati membri della Nuova Banca di Sviluppo", ha dichiarato il funzionario della NDB Vana Rousseff in una sessione plenaria del vertice Russia-Africa a San Pietroburgo, aggiungendo che tale aumento è una delle principali priorità della banca.I Paesi in via di sviluppo sono attualmente i più vulnerabili alle politiche protezionistiche unilaterali, ha osservato Vana Rousseff.I BRICS uniscono le più grandi economie in via di sviluppo del mondo: Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa. Un certo numero di altri paesi intendi aderire il blocco economico, tra cui Algeria, Argentina, Egitto, Iran, Indonesia, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti e altri. Il Sudafrica, che ha assunto la presidenza di turno dei BRICS a gennaio, ospiterà il 15esimo vertice BRICS dal 22 al 24 agosto.Il secondo vertice Russia-Africa e il Forum economico e umanitario si svolge nella città russa di San Pietroburgo dal 27 al 28 luglio.I partecipanti al vertice dovrebbero firmare una serie di documenti internazionali e bilaterali: di questa sera la notizia di un accordo siglato tra Russia e Uganda per la costruzione di una centrale nucleare nel Paese Africano.Sputnik è media partner ufficiale del forum.

