https://it.sputniknews.com/20230727/kiev-sostiene-con-le-sue-leggi-statali-leliminazione-della-chiesa-ortodossa-ucraina-17391664.html

Kiev sostiene con le sue leggi statali l'eliminazione della Chiesa ortodossa ucraina

Kiev sostiene con le sue leggi statali l'eliminazione della Chiesa ortodossa ucraina

Mosca ha dichiarato che il sistema legislativo ucraino è progettato per aiutare il regime di Kiev a guidare l'attuale repressione della Chiesa ortodossa... 27.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-27T18:33+0200

2023-07-27T18:33+0200

2023-07-27T18:33+0200

ucraina

kiev

religione

geopolitica

mondo

il ministero degli esteri della russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/04/15/17168975_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_92d114b474561bab0c4b64ebd91db8f3.jpg

Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato un rapporto sulle "azioni illegali del regime di Kiev contro la Chiesa ortodossa ucraina (UOC), il suo clero e i suoi fedeli".Nell'introduzione, i diplomatici russi hanno ricordato che per molti anni Kiev ha perseguito "una politica di liquidazione" della Chiesa ortodossa ucraina canonica, "discriminando il suo clero e perseguitando ecclesiastici e credenti".Secondo il rapporto, il sistema legislativo ucraino e le azioni delle varie forze dell'ordine sono "progettati per raggiungere questo obiettivo".Il rapporto ha sottolineato che prove isolate della repressione del clero e dei credenti della Chiesa ortodossa ucraina "sono state messe a verbale nel 2014 e anche prima", mentre la "pressione a livello di sistema" sull'Ortodossia canonica in Ucraina è iniziata nel 2018 e si è intensificata nel 2022-2023.I diplomatici russi hanno fatto riferimento a un quadro legislativo, che hanno detto esser stato creato in Ucraina per liquidare la Chiesa ortodossa ucraina e che è in fase di espansione. In questo senso, il rapporto indica il primo dicembre 2022, quando il Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell'Ucraina (NSDC) ha preso la seguente decisione, "il cui vero scopo è limitare totalmente i diritti delle comunità UOC".All'epoca, ha aggiunto il rapporto, l'NSDC ha dato il via libera a una serie di misure, tra cui:"Inoltre, gli sforzi del regime di Kiev includono la stesura di leggi discriminatorie, sequestri forzati di chiese e monasteri, la ri-registrazione illegale delle comunità, l'incoraggiamento dell'incitamento all'odio, l'aggressione immotivata e la violenza contro il clero e i credenti della Chiesa ortodossa ucraina", sottolinea il documento.Tra i vari atti citati nel rapporto a violazione delle libertà religiose e debitamente volti a colpire la Chiesa Ortodossa Ucraina vengono citate le perquisizioni illegali in monasteri e luoghi di culto, in Diocesi e a danno di esponenti del clero locale.Numerosi procedimenti penali sono stati inoltre aperti nei confronti dei funzionari delle Diocesi e di sacerdoti.Il ministero degli Esteri russo ha sottolineato che, a parte gli arresti di Vescovi ed ecclesiastici della Chiesa ortodossa ucraina, "ci sono casi di scomparsa e rapimento di sacerdoti, prove delle loro torture e percosse e persino la morte in circostanze molto strane o non accertate", fatti che si sono verificati tra marzo 2022 e maggio 2023.

ucraina

kiev

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, kiev, religione, geopolitica, mondo, il ministero degli esteri della russia