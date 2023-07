https://it.sputniknews.com/20230727/il-pulitzer-hersh-rivela-ruolo-degli-usa-negli-attacchi-terroristici-al-ponte-di-crimea-17390652.html

Il Pulitzer Hersh rivela ruolo degli Usa negli attacchi terroristici al ponte di Crimea

Il Pulitzer Hersh rivela ruolo degli Usa negli attacchi terroristici al ponte di Crimea

Il vincitore del premio Pulitzer statunitense Seymour Hersh rivela come l'amministrazione del presidente Biden abbia avuto un ruolo negli attacchi al ponte di... 27.07.2023, Sputnik Italia

Il noto giornalista statunitense Seymour Hersh ha rivelato in un articolo pubblicato sulla propria pagina sulla piattaforma Substack che gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo attivo negli attacchi all'infrastruttura russa del ponte di Crimea.Alla domanda rivolta all'interlocutore circa l'aver pensato all'eventualità di ritorsioni da parte russa per i suddetti attacchi e l'appoggio a tali azioni da parte statunitense, il giornalista si è sentito dire: "Non pensano così lontano".Hersh ha poi proseguito, citando il funzionario, che "la strategia nazionale è che Zelensky può fare quello che vuole. Non c'è supervisione da parte di un adulto".Gli attacchi al ponte di CrimeaL'attacco al ponte di Crimea citato dal premio Pulitzer è avvenuto la notte dello scorso 17 luglio, mediante l'uso di 2 droni di superficie.Nell'attacco, due persone sono rimaste uccise.Si tratta di una coppia di origine della città russa di Belgorod, che hanno lasciato la loro figlia di 14 anni, ricoverata in ospedale per le ferite riportate nell'attacco.L'infrastruttura ha subito un danneggiamento, i tecnici ritengono che l'intero traffico sul ponte potrà essere ripristinato solo in autunno.Lo scorso 9 ottobre un altro attacco aveva colpito il ponte, quando un camion era stato fatto saltare volutamente in aria, a seguito di cui 8 serbatoi pieni di carburante che si trovavano su un treno nei binari che attraversano il ponte, erano saltati in aria.Nell'esplosione erano morte 3 persone.

