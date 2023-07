https://it.sputniknews.com/20230726/washington-dice-di-non-voler-separare-la-sua-economia-da-quella-cinese-17388673.html

Il Sottosegretario al Tesoro per gli affari internazionali degli Stati Uniti, Jay Shambaugh riferisce che gli Stati Uniti non hanno intenzione di disconnettere... 26.07.2023, Sputnik Italia

Washington non cerca di "disconnettere" le economie degli Stati Uniti e della Cina, poiché questo sarebbe un disastro per i due Paesi e di per sé è quasi impossibile.A dirlo questo mercoledì il Sottosegretario al Tesoro per gli affari internazionali degli Stati Uniti, Jay Shambaugh.Le sue dichiarazioni sono citate sul sito web del Tesoro degli Stati Uniti.Il funzionario è di ritorno da un recente un viaggio in Cina, dove ha avuto incontri con funzionari di questo Paese.Secondo lo stesso, né i passi di Washington per garantire la sicurezza nazionale, né i tentativi di costruire catene di approvvigionamento diversificate sono sforzi per "disconnettere" le due maggiori economie del mondo.Lo stesso ha concluso sottolineando che "una sana competizione economica richiede che i lavoratori e le imprese americane agiscano in condizioni di parità".

