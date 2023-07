https://it.sputniknews.com/20230726/russia-dal-ministero-sviluppo-economico-annunciano-scambi-turistici-con-la-cina-senza-visto-17387074.html

Russia, dal ministero Sviluppo Economico annunciano scambi turistici con la Cina senza visto

Russia, dal ministero Sviluppo Economico annunciano scambi turistici con la Cina senza visto

Un nuovo livello di scambi turistici si prospetta all'orizzonte tra Russia e Cina. Grazie all'abolizione del visto di viaggio finora necessario per l'ingresso... 26.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-26T10:57+0200

2023-07-26T10:57+0200

2023-07-26T10:57+0200

russia

mosca

ministero

economia

annuncio

turismo

cina

abolizione

visti

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/13377146_301:84:2483:1311_1920x0_80_0_0_91bf5899afdaa07fec3327bc230b0a19.jpg

Il capo del Ministero dello Sviluppo economico della Federazione Russa Maxim Reshetnikov, in occasione di un incontro sullo sviluppo del turismo con il primo ministro russo Mikhail Mishustin, ha riferito che "gli scambi turistici senza visto tra Russia e Cina inizieranno a breve, da un giorno all'altro".Il 20 febbraio scorso il Ministero dello Sviluppo Economico della Federazione Russa ha riferito che "l'accordo tra Russia e Cina sui viaggi turistici di gruppo senza necessità di visto aveva ripreso il proprio effetto.A breve il Ministero, al fine di permettere ai turisti cinesi l'ingresso nel Paese, dovrebbe rielaborare un elenco aggiornato delle compagnie di viaggio cinesi che sono interessate all'invio di gruppi in Russia, per il trasferimento delle dovute necessarie informazioni ai servizi di frontiera della Federazione Russa.

russia

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mosca, ministero, economia, annuncio, turismo, cina, abolizione, visti, mondo, diplomazia, primo ministro, mikhail mishustin