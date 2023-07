https://it.sputniknews.com/20230726/putin-ha-dato-il-benvenuto-ai-partecipanti-e-agli-ospiti-del-forum-russia-africa-17387239.html

Vladimir Putin ha sottolineato che la Russia continuerà ad assistere i suoi partner africani nel rafforzamento della sovranità nazionale e culturale e nella...

Il Presidente russo Vladimir Putin ha inviato i saluti ai partecipanti e agli ospiti del Forum economico e umanitario Russia-Africa, sottolineando il ruolo dell'Africa come uno dei poli del mondo multipolare emergente. Il telegramma è stato pubblicato sul sito web del Cremlino. Putin ha osservato che Mosca sostiene le aspirazioni degli Stati africani alla stabilità socio-economica e al progresso. Putin ha sottolineato che la Russia continuerà ad assistere i suoi partner africani nel rafforzamento della sovranità nazionale e culturale e nella partecipazione più attiva nell'affrontare le questioni regionali e globali. I partecipanti al forum scambieranno opinioni sui modi per rafforzare il partenariato multiforme, discuteranno compiti specifici che determineranno lo sviluppo sostenibile e progressivo della Russia e dei Paesi africani. Il leader russo ha espresso la fiducia che il forum darà ulteriore impulso all'interazione politica e umanitaria del Paese con gli Stati africani nel lungo termine, diventerà un evento importante nelle relazioni russo-africane e le renderà ancora più complesse e complete. Ha ringraziato i colleghi africani che hanno in programma di venire a San Pietroburgo per partecipare al forum e al vertice e ha augurato loro un lavoro fruttuoso e pace e prosperità ai popoli dei Paesi africani. Il secondo vertice Russia-Africa si terrà presso l'Expoforum di San Pietroburgo il 27-28 luglio, con forum economici e umanitari che si terranno in parallelo. L'evento, come quello precedente, si svolgerà all'insegna del motto "Per la pace, la sicurezza e lo sviluppo". L'organizzatore è la Fondazione Roscongress.

