Mercenario britannico descrive inquietante scontro a fuoco con le truppe russe

Molti mercenari immaginavano di ottenere denaro facile e divertente unendosi al conflitto in corso in Ucraina, ma invece di un viaggio safari, si sono trovati... 26.07.2023, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/06/16/17318098_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c2ed423c5c5f99740fd863397628b837.jpg

Un soldato di ventura britannico, Harry Rowe, 36 anni, che combatte per l'Ucraina, ha raccontato ai media esperienze strazianti circa gli scontri a fuoco con le truppe russe.Il mercenario ha ricordato come un gruppo di sorveglianza straniero composto da mercenari britannici, americani e australiani sia stato colto alla sprovvista su un'isola nel fiume Dnepr.Secondo Rowe, i soldati russi hanno lanciato gas e granate fumogene in una casa dove si trovavano i mercenari, costringendoli a fuggire attraverso il tetto e ritirarsi sulla costa.Molti dei mercenari hanno riportato ferite significative, quindi sono stati portati in ospedale su barche.Domenica scorsa, il presidente russo Vladimir Putin, ha affermato che molti mercenari stranieri in Ucraina sono stati eliminati durante l'operazione speciale.Lo stesso ha anche esortato il pubblico nei Paesi ostili alla Russia, i cui governi inviano militari a combattere nella guerra per procura della NATO in Ucraina, a essere consapevoli di ciò che sta accadendo lì:

