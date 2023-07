https://it.sputniknews.com/20230726/maria-zakharova-il-direttore-di-sputnik-lituania-marat-kasem-ha-lasciato-la-lettonia-17386589.html

Maria Zakharova: il direttore di Sputnik Lituania Marat Kasem ha lasciato la Lettonia

Il giornalista a capo della redazione di Sputnik Lituania ha lasciato la Lettonia. Lo riferisce Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri della... 26.07.2023, Sputnik Italia

mass media

giornalismo

libertà d'espressione

giustizia

lettonia

sicurezza

geopolitica

mondo

maria zakharova

ministero degli esteri

A riferirlo la portavoce del ministero degli Esteri della Federazione Russa, Maria Zakharova.Il caporedattore di Sputnik Lituania Marat Kasem, in passato detenuto in Lettonia, e successivamente scarcerato con obbligo di firma e di non lasciare il Paese, ha lasciato la Lettonia.Kasem, cittadino lettone, era arrivato in Lettonia lo scorso 30 dicembre per motivi familiari, ed era stato arrestato dalle autorità locali.A fine aprile, Kasem è stato rilasciato su cauzione.Il ministero degli Esteri russo aveva definito in passato la detenzione di Kasem "la vendetta dei regimi dittatoriali per la sua adesione ai principi e il terrore contro il dissenso".Il Consiglio per i diritti umani sotto la presidenza della Russia e il difensore civico Tatyana Moskalkova hanno rivolto un appello all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media e al commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa di intervenire circa la situazione del giornalista.

russia

mosca

lituania

