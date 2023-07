https://it.sputniknews.com/20230726/kim-jong-un-abbiamo-inflitto-una-sconfitta-indelebile-allimperialismo-usa-nella-guerra-di-corea-17388079.html

Kim Jong-un: abbiamo inflitto una sconfitta indelebile all'imperialismo Usa nella guerra di Corea

Il presidente nordcoreano Kim Jong-un in occasione del 70esimo anniversario della fine della guerra di Corea sottolinea come il Paese sia riuscito a resistere... 26.07.2023, Sputnik Italia

Questa settimana ricorre il 70° anniversario della firma dell'armistizio che pose fine ai combattimenti nella guerra di Corea. La guerra è stata tra le prime di una serie di conflitti che hanno coinvolto le superpotenze della Guerra Fredda ed i loro alleati, e ha causato la morte di oltre tre milioni di persone, di cui 1,2 milioni civili nordcoreani uccisi dai bombardamenti a tappeto statunitensi.La "miracolosa" capacità della Corea del Nord di resistere all'aggressione degli Stati Uniti durante la guerra di Corea ha infranto l'aria di invincibilità che circondava l'esercito americano e ha contribuito a prevenire una nuova conflagrazione globale tra i blocchi orientale e occidentale, ha affermato il leader nordcoreano Kim Jong-un.Sottolineando che le nazioni che sono "grandi nella storia e nella tradizione e ferme nella successione" sono "invincibili", Kim ha sottolineato che la Corea del Nord, "il Paese più dignitoso, indipendente e potente del mondo, uscirà sempre vittorioso" contro i nemici mentre è guidata da l'eroismo di coloro che hanno forgiato la rivoluzione coreana.Mercoledì il presidente nordcoreano ha visitato il cimitero dei martiri della guerra di liberazione della patria e il cimitero dei martiri volontari del popolo cinese, accompagnato da alti funzionari militari e membri del Partito dei lavoratori coreani, deponendo ghirlande ai soldati caduti in entrambi.Sia la Russia che la Cina hanno inviato delegazioni di alto livello in Corea del Nord per commemorare l'anniversario dell'armistizio, con la delegazione russa guidata dal ministro della Difesa Sergey Shoigu, che è stato accolto come ospite d'onore dopo essere arrivato nel Paese mercoledì mattina presto.I media nordcoreani hanno affermato che la visita di Shoigu "contribuirà in modo significativo" all'ulteriore rafforzamento dei legami "strategici e tradizionalmente amichevoli" tra Mosca e Pyongyang.Durante la visita, Shoigu ha deposto dei fiori al Monumento alla Liberazione di Pyongyang, dedicato alle truppe dell'Armata Rossa che morirono liberando la Corea dal Giappone durante l'Operazione August Storm nell'agosto del 1945. Anche i funzionari russi deposero dei fiori ai monumenti di Kim Il Sung, capo della Corea del Nord. fondatore, e Kim Jong Il, nel centro di Pyongyang.La delegazione cinese era guidata da Li Hongzhong, vice-Presidente del comitato permanente del parlamento del Congresso nazionale del popolo.La Guerra di CoreaLa guerra di Corea è stato uno dei cinque conflitti peggiori del 20entesimo secolo, dopo la prima e la seconda guerra mondiale e le guerre civili russa e cinese, con la stima di 3-4,5 milioni di persone uccise nei brutali scontri e combattimenti.Tra il 1950 e il 1953 l'aeronautica americana finì per sganciare sul Paese più tonnellate di bombe di quante ne avesse lanciate nell'intero teatro delle operazioni del Pacifico durante la seconda guerra mondiale, provocando la distruzione di quasi tre quarti dei centri abitati della Corea del Nord e la morte di ben oltre un milione di civili.

