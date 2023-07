https://it.sputniknews.com/20230726/gli-usa-sembrano-approvare-le-persecuzioni-religiose-compiute-da-kiev---min-esteri-russo-17387387.html

Gli Usa sembrano approvare le persecuzioni religiose compiute da Kiev - min. Esteri russo

Gli Usa sembrano approvare le persecuzioni religiose compiute da Kiev - min. Esteri russo

26.07.2023

Il ministero degli Esteri russo lancia pesanti accuse nei confronti degli Stati Uniti.Il riferimento è alle persecuzioni perpetrate da Kiev nei confronti degli appartenenti alla Chiesa ortodossa ucraina canonica (UOC), e al fatto che gli Stati uniti sembrano approvarle, dal momento che non hanno finora espresso la propria disapprovazione in modo esplicito.Rincarando la dose, il ministero russo ribadisce che la mancata risposta di parte statunitense non fa che palesarne l'approvazione:Le persecuzioni nei confronti della Chiesa ortodossa ucraina hanno visto il loro "acme" quest'anno, quando le autorità locali ucraine, con il pretesto dei dovuti legami della Chiesa con Mosca, ne hanno vietato le attività in molteplici località del Paese.Le autorità hanno inoltre imposto sanzioni nei confronti di alcuni membri del clero, e con il pretesto di una qualche attività di controspionaggio, hanno compiuto perquisizioni nei confronti di vescovi e sacerdoti, nonché in svariate chiese e monasteri.

