https://it.sputniknews.com/20230726/espansione-della-nato-serve-interessi-degli-usa-e-danneggia-civilta-eurasiatica---politico-17386825.html

Espansione della NATO serve interessi degli Usa e danneggia civiltà eurasiatica - politico ungherese

Espansione della NATO serve interessi degli Usa e danneggia civiltà eurasiatica - politico ungherese

L'espansione della NATO verso est serve gli interessi degli Stati Uniti e danneggia la civiltà eurasiatica, ha detto mercoledì a Sputnik il leader del partito... 26.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-26T08:45+0200

2023-07-26T08:45+0200

2023-07-26T08:45+0200

nato

ungheria

budapest

sicurezza

geopolitica

diplomazia

dichiarazioni

europa

eurasia

civiltà

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/724/74/7247464_2:0:3641:2047_1920x0_80_0_0_9ca212b0ec83e51b4db1eeccf4bcc426.jpg

Il leader del partito politico ungherese di estrema destra Our Homeland Movement, Laszlo Toroczkai, ha dichiarato che l'espansione della NATO ad est altro non fa che inasprire le tensioni già presenti, sottolineando come l'Alleanza protenda alla soddisfazione dei soli interessi degli Stati Uniti, come si evince dalle sue stesse dichiarazioni riportate qui in calce:Mosca ha ripetutamente sottolineato che il Paese non ha intenzioni aggressive nei confronti di nessuno stato, mentre la NATO mira ad espandersi nello spazio post-sovietico per fomentare conflitti vicino ai confini russi.Laszlo Toroczkai ha anche detto che il partito politico ungherese di estrema destra Our Homeland Movement di cui è alla guida voterà contro l'adesione della Svezia alla NATO e chiederà al parlamento di porre il veto all'espansione dell'Alleanza.Questa decisione è stata presa non sulla base delle azioni dei funzionari svedesi, ma sulla situazione politica globale, ha aggiunto il politico."Lo chiederemo anche in relazione all'adesione della Svezia alla NATO. Tuttavia, sfortunatamente, al momento siamo l'unico partito nel parlamento ungherese che non segue pedissequamente gli ordini degli euro-atlantisti, quindi c'è una seria possibilità che alla fine sarà solo la nostra fazione a votare all'unanimità contro di esso", ha concluso Toroczkai.

ungheria

budapest

europa

eurasia

svezia

finlandia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

nato, ungheria, budapest, sicurezza, geopolitica, diplomazia, dichiarazioni, europa, eurasia, civiltà, cultura, mondo, svezia, espansione, veto, voto, ue, finlandia