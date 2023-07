https://it.sputniknews.com/20230725/ue-e-ucraina-discutono-del-rafforzamento-di-rotte-alternative-al-mar-nero-per-lexport-di-grano-17385358.html

UE e Ucraina discutono del rafforzamento di rotte alternative al Mar Nero per l'export di grano

UE e Ucraina discutono del rafforzamento di rotte alternative al Mar Nero per l'export di grano

L'Unione Europea sta discutendo con le autorità ucraine del rafforzamento di rotte per l'esportazione di grano alternative al Mar Nero dopo il termine... 25.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-25T14:45+0200

2023-07-25T14:45+0200

2023-07-25T14:45+0200

la situazione in ucraina

ue

ucraina

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/262/32/2623218_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_843e055de95392396287e7a3304f7643.jpg

Come ha affermato martedì la portavoce della Commissione Europea Miriam Garcia in una conferenza stampa a Bruxelles, sono in corso discussioni anche sulla rotta attraverso i porti baltici."Il nostro obiettivo è esportare grano, nonché cercare rotte alternative al Mar Nero. La Commissione Europea è pienamente impegnata nella valutazione di tutti i corridoi, anche il corridoio baltico è molto importante", ha affermato.Secondo la portavoce della Commissione, Bruxelles ha ricevuto una lettera con una proposta dalle autorità ucraine in merito all'esportazione di grano dopo il termine dell'accordo sul grano. Ha sottolineato che tutte le proposte sono attualmente in discussione nell'ambito della piattaforma di coordinamento con la partecipazione dei paesi dell'UE, nonché dell'Ucraina e della Moldavia."Stiamo lavorando molto intensamente con i cinque paesi dell'UE coinvolti, così come l'Ucraina e la Moldavia. La piattaforma principale è una piattaforma di coordinamento che è stata creata dopo l'incontro tra il presidente della Commissione europea e il presidente dell'Ucraina il 9 maggio. Il nostro obiettivo principale è assicurarci di poter esportare il grano e garantire la completa sicurezza", ha aggiunto la portavoce.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, ucraina, politica, difesa