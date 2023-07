https://it.sputniknews.com/20230725/rzeczpospolita-assistenza-allucraina-potrebbe--diminuire-se-la-sua-offensiva-fallisce-17384758.html

Rzeczpospolita: assistenza all'Ucraina potrebbe diminuire se la sua offensiva fallisce

I partner occidentali dell'Ucraina, che forniscono supporto militare, contano sulle vittorie decisive delle forze armate ucraine, la loro pazienza e le scorte... 25.07.2023, Sputnik Italia

L’edizione rileva che le truppe ucraine, dopo aver subito perdite all'inizio dell'offensiva, si sono concentrate su attacchi di artiglieria a lungo raggio, il che consente loro di non rischiare la vita dei loro soldati. Tuttavia, il conflitto di conseguenza si è ritrovato "in un vicolo cieco" e "la controffensiva non è all'altezza delle aspettative dei leader militari e politici dell'Occidente".Finora, sia i democratici che i repubblicani negli Stati Uniti concordano sulla necessità di sostenere l'Ucraina, ma i lenti progressi sul campo di battaglia potrebbero rafforzare le posizioni dei critici dell'assistenza a Kiev, che finora sono stati relegati in secondo piano nella politica americana.Secondo gli analisti, sottolinea il giornale, se la controffensiva fallisce, si potranno riprendere gli sforzi interrotti per risolvere il conflitto mediante la diplomazia.

