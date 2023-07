Russia vieta l'import di frutti di mare e aumenta dazi sul vino per i paesi non amichevoli

"Il governo della Federazione Russa continua ad attuare una serie di misure di risposta alle azioni contro la Russia da parte di paesi non amichevoli. Gli emendamenti alla bozza di risoluzione corrispondente sono stati firmati dal primo ministro Mikhail Mishustin e rimarranno in vigore fino alla fine del 2023. In particolare, per il vino proveniente da paesi non amichevoli, le aliquote dei dazi doganali all'importazione aumenteranno dal 12,5% al ​​20%, ma non meno di 1,5 dollari al litro", afferma il ministero in una nota.