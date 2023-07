https://it.sputniknews.com/20230725/russia-intende-sviluppare-il-settore-energetico-dei-paesi-africani-17384266.html

Russia intende sviluppare il settore energetico dei paesi africani

Mosca è interessata alla partecipazione delle società russe allo sviluppo del settore energetico in Africa, ha dichiarato Oleg Ozerov, ambasciatore itinerante... 25.07.2023, Sputnik Italia

"Siamo interessati alla partecipazione delle nostre aziende allo sviluppo del settore energetico, ma allo stesso tempo partiamo dal presupposto che le risorse energetiche dell'Africa dovrebbero, prima di tutto, essere utilizzate per il loro sviluppo", ha affermato Ozerov.Il diplomatico ha osservato che in tutti i paesi africani la situazione è diversa: alcuni hanno bisogno di esportare idrocarburi, mentre altri li usano per lo sviluppo interno.Parlando di altre aree di cooperazione energetica tra Russia e Africa, Ozerov ha ricordato che la Federazione Russa sta costruendo una centrale nucleare in Egitto e la sua realizzazione "è in anticipo sui tempi"."L'industria nucleare russa è un'industria colossale che può dare molto al continente africano", ha sottolineato il diplomatico.

