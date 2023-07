https://it.sputniknews.com/20230725/patrushev-i-brics-a-differenza-della-nato-possono-svolgere-un-ruolo-di-stabilizzazione-nel-mondo-17385593.html

Patrushev: i BRICS a differenza della NATO possono svolgere un ruolo di stabilizzazione nel mondo

Patrushev: i BRICS a differenza della NATO possono svolgere un ruolo di stabilizzazione nel mondo

I BRICS, a differenza dell'Alleanza del Nord Atlantico, possono svolgere un importante ruolo di stabilizzazione nelle relazioni internazionali. Lo ha detto il... 25.07.2023, Sputnik Italia

"I BRICS, a differenza della NATO guidata dagli Stati Uniti, possono svolgere un importante ruolo di stabilizzazione nelle relazioni internazionali", ha detto Patrushev.A suo avviso, i BRICS stanno effettivamente lavorando per risolvere i problemi del mondo sulla base dei principi di apertura, uguaglianza e rispetto reciproco.In precedenza, Patrushev aveva affermato che l'associazione BRICS è diventata attraente per molti stati perché non ha alcun programma conflittuale o nascosto.

