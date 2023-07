https://it.sputniknews.com/20230725/mosca-al-momento-non-ci-sono-trattative-sulla-ripresa-dellaccordo-sul-grano-17384170.html

Mosca: al momento non ci sono trattative sulla ripresa dell'accordo sul grano

Mosca: al momento non ci sono trattative sulla ripresa dell'accordo sul grano

Attualmente, i negoziati sulla ripresa dell'accordo sul grano non sono in corso, ha affermato il viceministro degli Esteri russo Sergey Vershinin. 25.07.2023, Sputnik Italia

Il ripristino dell'accordo sul grano, sospeso dopo il 17 luglio, è impossibile senza la partecipazione di Mosca, ha aggiunto Vershinin."La mia opinione è che senza la Russia non può essere fatto", ha detto Vershinin."Ora non sono in corso negoziati sulla ripresa dell'accordo sul grano, o la Black Sea Grain Initiative. Abbiamo espresso chiaramente la nostra posizione. Dopo il 17 luglio, il rinnovo dell'iniziativa non ha avuto luogo. Ci siamo opposti, tenendo conto dell'esperienza degli accordi di Istanbul che abbiamo accumulato nel corso dell'anno", ha detto Vershinin ai giornalisti russi a margine del Summit sui Sistemi Alimentari delle Nazioni Unite in programma a Roma da oggi a mercoledì 26 luglio.Il viceministro ha osservato che il modo in cui veviva attuato l'accordo sul grano, la maggior parte del quale era foraggio, non ha nulla a che fare con la lotta alla fame. Inoltre, ha ricordato che la seconda parte - un memorandum con le Nazioni Unite, che prevedeva l'agevolazione dell'esportazione senza ostacoli di prodotti e fertilizzanti dalla Russia - non è stato attutato.L'Iniziativa per il Mar Nero, firmata nel 2022 da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e Nazioni Unite, ha cessato di operare il 18 luglio. I suoi termini includevano l'esportazione di grano, cibo e fertilizzanti ucraini da tre porti del Mar Nero, tra cui Odessa.Inoltre, il memorandum Russia-ONU, pensato per tre anni, prevedeva di sbloccare l'export di alimenti e fertilizzanti russi, riallacciare la Rosselkhozbank allo SWIFT, riprendere la fornitura di macchine agricole e ricambi, ripristinare il lavoro del condotto di ammoniaca Togliatti-Odessa e altre clausole.Come ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, senza adempiere ai punti del memorandum, "la continuazione dell'accordo sul grano nella forma in cui esisteva ha perso ogni significato". Secondo lui, Mosca considererà la possibilità di tornare all'attuazione dell'accordo se tutti i principi della sua partecipazione, nessuno escluso, saranno presi in considerazione e attuati.

