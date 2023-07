https://it.sputniknews.com/20230725/i-leader-di-russia-e-paesi-africani-adotteranno-un-piano-dazione-congiunto-al-prossimo-summit-17384646.html

I leader di Russia e paesi africani adotteranno un piano d'azione congiunto al prossimo summit

25.07.2023

"Si tratta di una dichiarazione politica generale, un piano d'azione congiunto per il 2023-2026 e tre documenti settoriali relativi alla lotta al terrorismo, al non dispiegamento di armi nello spazio e alla sicurezza informatica internazionale", ha affermato il diplomatico.Il ministero degli Esteri auspica che questi documenti diventino una piattaforma di azione comune per creare una nuova configurazione delle relazioni internazionali basata sull'uguaglianza, su un mondo multipolare e non su “diktat unilaterali”.Inoltre, Mosca al vertice offrirà ai paesi africani soluzioni ai problemi alimentari dopo il termine dell'accordo sul grano, ha aggiunto Ozerov. Ha chiarito che è prevista una discussione sulla sicurezza alimentare internazionale e sulla stabilità del mercato dei fertilizzanti."Naturalmente, questa non sarà solo una discussione, ma una discussione con una proposta di soluzione per gli Stati africani in modo che lascino San Pietroburgo con una chiara comprensione di come verranno risolti questi problemi", ha aggiunto il diplomatico.Vershinin ha ricordato che la Russia ha già inviato diversi lotti di fertilizzanti ai paesi africani, tra cui il Malawi e il Kenya.Il secondo vertice e forum economico e umanitario Russia-Africa si terrà il 27-28 luglio a San Pietroburgo.

