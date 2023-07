https://it.sputniknews.com/20230724/peskov-su-morte-del-reporter-di-ria-novosti-zhuravlev-un-attacco-deliberato-ai-giornalisti-17383266.html

Peskov su morte del reporter di RIA Novosti Zhuravlev: un attacco deliberato ai giornalisti

Peskov su morte del reporter di RIA Novosti Zhuravlev: un attacco deliberato ai giornalisti

La morte del reporter di guerra dell'agenzia RIA Novosti Rostislav Zhuravlev è il risultato di un attacco deliberato del regime di Kiev ai giornalisti, è un... 24.07.2023, Sputnik Italia

"Questo è un attacco deliberato ai giornalisti e, naturalmente, di esso è responsabile il regime di Kiev", ha detto Peskov durante un briefing.Il portavoce ha aggiunto che la morte di qualsiasi persona è una grande tragedia, ma in questo caso si tratta della morte di un giornalista che stava svolgendo le sue funzioni."E in tutto il mondo questo è considerato un crimine molto grave, che ora, in questo caso, è stato commesso proprio dal regime di Kiev", ha riassunto Peskov.Lo scorso 22 luglio, nella regione di Zaporozhye le formazioni armate dell'Ucraina hanno mirato e sparato intenzionalmente contro un gruppo di giornalisti russi che lavoravano nella zona. A seguito del bombardamento, il giornalista di RIA Novosti Rostislav Zhuravlev è stato ucciso, il corrispondente di RIA Novosti Konstantin Mikhalchevsky e i giornalisti del giornale Izvestiya Roman Polshakov e Dmitry Shikov sono rimasti feriti.Secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa russo, l'attacco è stato eseguito con l’uso di munizioni a grappolo. L'ufficio del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, che in precedenza aveva espresso preoccupazione per l'inizio dell'uso di munizioni a grappolo americane da parte di Kiev, ha espresso le loro condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Rostislav Zhuravlev. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che i responsabili del brutale massacro del giornalista saranno puniti e coloro che hanno fornito munizioni a grappolo a Kiev condivideranno l'intera responsabilità.

