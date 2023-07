https://it.sputniknews.com/20230724/mitsotakis-grecia-dovra-affrontare-gli-incendi-per-altri-tre-giorni-17384040.html

Mitsotakis: Grecia dovrà affrontare gli incendi per altri tre giorni

La Grecia combatterà gli incendi per altri tre giorni difficili, riferisce riporta l'Agenzia France Presse citando il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. 24.07.2023, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito dall'agenzia, lunedì Mitsotakis ha dichiarato in parlamento che la Grecia "ha davanti altri tre giorni difficili" fino a quando il caldo non inizierà a diminuire."Siamo in guerra e siamo pienamente concentrati sulla lotta al fuoco", ha detto il premier.In precedenza, la televisione di stato greca ERT aveva riferito che 19.000 persone erano state evacuate a causa degli incendi a Rodi, la più grande operazione di evacuazione antincendio mai effettuata in Grecia. I tour operator hanno disposto che i voli charter arrivino vuoti nelle zone colpite dall'incendio per prelevare quei turisti che vogliono lasciare l'isola, e il ministero degli Esteri ha organizzato un "punto" all'aeroporto di Rodi per elaborare rapidamente i documenti di viaggio.L'incendio a Rodi è scoppiato martedì nella parte centrale dell'isola e ha raggiunto la costa della sua parte sud-orientale, la situazione è andata fuori controllo. Molte case sono state bruciate. Secondo le autorità locali, potrebbe essere necessario evacuare un totale di 30.000 persone. L'isola oggi riceve un totale di oltre 200mila turisti. Ce ne sono circa 8.000 nelle aree degli incendi, hanno riferito le autorità locali.Inoltre, più di 2.500 turisti sono stati evacuati dalle zone della parte nord-orientale dell'isola greca di Corfù a causa di un incendio scoppiato domenica pomeriggio.

