https://it.sputniknews.com/20230724/germania-prevede-di-stanziare-20-miliardi-di-euro-per-la-produzione-di-semiconduttori-17383793.html

Germania prevede di stanziare 20 miliardi di euro per la produzione di semiconduttori

Germania prevede di stanziare 20 miliardi di euro per la produzione di semiconduttori

Il governo tedesco stanzierà 20 miliardi di euro per lo sviluppo della produzione di semiconduttori nel Paese, riferisce Bloomberg citando fonti. 24.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-24T16:43+0200

2023-07-24T16:43+0200

2023-07-24T16:43+0200

germania

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/341/40/3414019_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_75047f55187dc106b464e09dddee52f4.jpg

"Il governo del cancelliere Olaf Scholz prevede di stanziare 20 miliardi di euro per lo sviluppo della produzione di semiconduttori in Germania", scrive l’agenzia.Secondo quanto riportato da Bloomberg, il governo stanzierà tale importo per sostenere il settore tecnologico tedesco e garantire la fornitura di componenti critici di fronte alle "crescenti tensioni geopolitiche".Secondo le fonti, entro il 2027 i fondi saranno distribuiti tra aziende tedesche e internazionali e verranno prelevati dal fondo per il clima e la trasformazione, originariamente creato per investire nella decarbonizzazione dell'economia.Inoltre, nel governo sono attualmente in corso trattative per uno stanziamento di 180 miliardi di euro per un fondo per il clima e la trasformazione, le informazioni in merito saranno pubblicate nelle prossime settimane.In precedenza, Scholz aveva annunciato la firma da parte del governo tedesco e del produttore americano di microchip Intel di un contratto per la costruzione di un impianto di produzione di chip a Magdeburgo. Secondo Scholz, si tratta del "più grande investimento estero diretto" nella storia del Paese, che porterà la Germania alla leadership in questo settore.

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

germania, politica, economia