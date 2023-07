https://it.sputniknews.com/20230724/ft-presidente-sudafricano-intende-discutere-un-piano-di-pace-per-lucraina-al-vertice-russia-africa-17383013.html

FT: presidente sudafricano intende discutere un piano di pace per l'Ucraina al vertice Russia-Africa

FT: presidente sudafricano intende discutere un piano di pace per l'Ucraina al vertice Russia-Africa

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa prevede di continuare a discutere dell'iniziativa di pace africana sull'Ucraina al vertice Russia-Africa questa... 24.07.2023, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito dal quotidiano, il presidente sudafricano "sfrutterà la sua presenza al vertice per portare avanti il ​​piano di pace", che insieme ai presidenti di Zambia, Senegal e Comore ha presentato durante le visite a Kiev e Mosca a giugno.In precedenza, i media russi avevano riferito che i capi della missione di pace, che comprende Egitto, Zambia, Comore, Congo, Senegal, Uganda e Sudafrica, prevedono di incontrare il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo prima o durante il vertice Russia-Africa, che si terrà il 27-28 luglio. Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha affermato che il programma del vertice è ancora in preparazione, ma "ci sarà sicuramente occasione per parlare a margine".Una delegazione di sette paesi africani, che comprendeva i presidenti di Zambia, Comore, Senegal, Sudafrica, il primo ministro dell'Egitto, nonché rappresentanti della Repubblica del Congo e dell'Uganda, ha avuto colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky il 16 giugno a Kiev. Il giorno successivo, la missione è stata ricevuta a San Pietroburgo dal presidente russo Vladimir Putin. A nome della delegazione, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha delineato il 17 giugno un piano di 10 principi che potrebbero gettare le basi per il processo di pace in Ucraina. È stato concordato che durante il vertice Russia-Africa alla fine di luglio, la missione avrebbe continuato le consultazioni con la parte russa.Il secondo vertice e il forum economico Russia - Africa sono in programma dal 27 al 28 luglio a San Pietroburgo. La prima volta l'evento si è tenuto dal 22 al 24 ottobre 2019 a Sochi all'insegna del motto "Per la pace, la sicurezza e lo sviluppo".

