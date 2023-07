https://it.sputniknews.com/20230724/ambasciata-cinese-a-tokyo-avanzamento-della-nato-nellasia-pacifica-viola-le-norme-dellonu-17383125.html

Ambasciata cinese a Tokyo: avanzamento della NATO nell'Asia Pacifica viola le norme dell'ONU

L'avanzamento della NATO nella regione dell'Asia Pacifica va oltre il concetto di autodifesa collettiva consentito dalla Carta delle Nazioni Unite, ha... 24.07.2023, Sputnik Italia

"Nell’ultimo periodo la NATO continua a interferire negli affari della regione Asia Pacifica, provocando uno scontro di blocchi", ha affermato l'ambasciata in una nota, commentando il recente vertice della NATO.Si osserva che "l'espansione verso est della NATO nell’Asia Pacifica va oltre il concetto di autodifesa collettiva consentito dalla Carta delle Nazioni Unite, viola le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite sugli accordi regionali e sullo sviluppo di relazioni internazionali amichevoli, che introduce fattori distruttivi nella sicurezza regionale e globale"."La NATO si posiziona come un'organizzazione regionale, ma distrugge i confini del suo ambito geografico stabiliti da lei stessa. La NATO si definisce un'associazione difensiva, ma incoraggia costantemente i suoi membri ad aumentare le spese militari, espandere i confini dei loro poteri", sottolinea la nota.Il documento osserva inoltre che la NATO afferma di proteggere l'ordine internazionale basato su regole, ma ignora il diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali, interferisce negli affari interni di altri paesi, partecipa a guerre e diffonde false visioni dei problemi di sicurezza per seminare il caos nel mondo.Il vertice della NATO si è tenuto a Vilnius, in Lituania, l'11-12 luglio, ha riunito i leader di tutti i paesi della NATO, nonché quattro paesi partner della NATO dell’Asia Pacifica (AP4): Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. Per questi paesi è il secondo incontro in un formato simile dopo l'adesione al vertice della NATO a Madrid nel giugno dello scorso anno. Il comunicato del vertice ha affermato che la politica della Cina è una sfida agli interessi, alla sicurezza e ai valori dell'alleanza, ma rimane aperta all'interazione con la Cina.

