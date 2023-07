https://it.sputniknews.com/20230723/wsj-affidamento-delloccidente-su-coraggio-e-ingegnosita-degli-ucraini-non-ha-funzionato-17380589.html

WSJ: affidamento dell'Occidente su coraggio e ingegnosità degli ucraini non ha funzionato

“Quando l'Ucraina ha lanciato una massiccia controffensiva questa primavera, i funzionari militari occidentali sapevano che Kiev non aveva né l'addestramento né le armi - dai proiettili agli aerei da guerra - necessari per scacciare le truppe russe. Ma speravano che il coraggio e l'ingegnosità degli ucraini avrebbero prevalso. Ciò non è accaduto”, si legge nell’articolo.Come scrive il giornale, campi minati "mortali", vaste fortificazioni e la superiorità dell'aviazione russa paralizzano l'offensiva ucraina, portando alla morte insensata di soldati delle forze armate ucraine senza alcun risultato.In considerazione della ridotta probabilità di una svolta su larga scala da parte delle truppe ucraine, l'Occidente si trova di fronte alla prospettiva di prolungare le ostilità e alla necessità di ulteriore assistenza finanziaria, che gli Stati Uniti e l'UE saranno riluttanti ad accettare, afferma il WSJ.I timori di Joe Biden che il prolungamento del conflitto influenzi le sue possibilità di essere rieletto alla presidenza degli Stati Uniti si sovrappongono a una significativa diminuzione delle risorse dell'Europa necessarie per rifornire l'Ucraina, osserva l'articolo. Allo stesso tempo, la posizione inaffidabile degli Stati Uniti su questo tema potrebbe influenzare le intenzioni dell'UE, scrive il quotidiano."Secondo i diplomatici occidentali, è improbabile che i leader europei aumentino in modo significativo il sostegno a Kiev se avvertono la resistenza degli Stati Uniti", afferma il giornale.La controffensiva ucraina nelle direzioni di Donetsk-Sud, Artyomovsk e, soprattutto, Zaporozhye è iniziata il 4 giugno. Come ha dichiarato il 21 luglio il presidente russo Vladimir Putin, il nemico non ha raggiunto i suoi obiettivi in ​​nessuna direzione.

