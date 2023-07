https://it.sputniknews.com/20230723/il-vertice-brics-lascia-fuori-macron-17381393.html

Il vertice BRICS lascia fuori Macron

Le autorità sudafricane non hanno invitato Macron al vertice BRICS, nonostante la sua richiesta. 23.07.2023, Sputnik Italia

Il presidente francese Emmanuel Macron non è stato invitato al vertice BRICS in Sud Africa, ha riferito il portale locale News24.A giugno, Opinion ha riferito che Macron aveva chiesto al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa di lasciarlo partecipare al vertice BRICS. Tale richiesta ha sorpreso il leader sudafricano, osserva l'articolo. Il Sudafrica non ha detto se fosse pronto a consentire la partecipazione di altri leader internazionali, ha detto la fonte. A sua volta, un portavoce di Ramaphosa ha dichiarato a RIA Novosti di non sapere nulla dell'appello di Macron.Mercoledì l'ufficio del presidente del Sudafrica ha dichiarato che al vertice dei BRICS, che si terrà a Johannesburg dal 22 al 24 agosto, parteciperanno i leader di Cina, India, Brasile e Sudafrica. La Russia sarà rappresentata dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov. Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha affermato che Vladimir Putin ha deciso di partecipare al vertice BRICS tramite videoconferenza.I BRICS comprendono Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa. Anche Argentina, Iran, Indonesia, Turchia, Arabia Saudita ed Egitto hanno espresso il desiderio di aderire al blocco economico.Il Sudafrica ha assunto la presidenza dei BRICS dalla Cina all'inizio di quest'anno e la manterrà fino alla fine del 2023, quindo verrà trasferita allo stato successivo.

