https://it.sputniknews.com/20230723/il-papa-invita-il-patriarca-russo-ad-un-incotro-allaeroporto-di-mosca-17382292.html

Il Papa invita il Patriarca russo ad un incotro all'aeroporto di Mosca

Il Papa invita il Patriarca russo ad un incotro all'aeroporto di Mosca

Papa Francesco ha offerto al patriarca Kirill un incontro all'aeroporto di Mosca 23.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-23T20:32+0200

2023-07-23T20:32+0200

2023-07-23T20:32+0200

papa francesco

patriarca kirill

mosca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/14602658_0:141:2711:1666_1920x0_80_0_0_16e86690b17609a89863503c07b79415.jpg

Papa Francesco ha invitato il patriarca Kirill di Mosca e di tutte le Russie a incontrarsi in uno degli aeroporti di Mosca quando l'aereo del pontefice atterrerà nella capitale russa per fare rifornimento durante la sua visita in Mongolia, ha detto domenica a RIA Novosti Leonid Sevostyanov, capo dell'Unione mondiale dei vecchi credenti, che è in contatto con il Papa.Questi ha osservato che nel 2016 si è svolto un incontro del genere all'aeroporto dell'Avana.

https://it.sputniknews.com/20230723/il-vertice-brics-lascia-fuori-macron-17381393.html

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

papa francesco, patriarca kirill, mosca