https://it.sputniknews.com/20230722/orban-lequilibrio-mondiale-cambia-con-il-ritorno-della-cina-alle-prime-posizioni-17378969.html

Orban: l'equilibrio mondiale cambia con il ritorno della Cina alle prime posizioni

Orban: l'equilibrio mondiale cambia con il ritorno della Cina alle prime posizioni

L'equilibrio mondiale sta attraversando cambiamenti tettonici senza precedenti a causa del ritorno alle posizioni di comando della Cina, che ha raggiunto e sta... 22.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-22T12:43+0200

2023-07-22T12:43+0200

2023-07-22T12:43+0200

ungheria

cina

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/03/35/033574_0:1233:3280:3078_1920x0_80_0_0_ab2d5a9777812edd332c03bd017008be.jpg

"Non c'è mai stato un cambiamento così rapido e tettonico negli equilibri globali di quello in cui viviamo attualmente. Va notato che la Cina è cresciuta in modo diverso rispetto agli Stati Uniti. In effetti, si tratta del ritorno di una civiltà di cinquemila anni con un miliardo e quattrocentomila persone", ha detto Orban nel suo discorso annuale nella città rumena di Baile Tusnad.Ha osservato che la capacità produttiva della Cina ha già superato gli Stati Uniti "o sta superando in questo momento". "Automotive, computer, semiconduttori, medicinali, tecnologie informatiche - in tutto questo, la Cina è ora la più forte del mondo", ha sottolineato Orban, aggiungendo che la Cina ha attraversato la rivoluzione industriale e tecnologica in 30 anni, mentre l'Occidente - in 200.

ungheria

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ungheria, cina, politica, economia