La parte polacca ha ricevuto una risposta adeguata alle obiezioni al discorso del venerdì del presidente russo Vladimir Putin, ha affermato a Sputnik... 22.07.2023, Sputnik Italia

Sabato, il capo della missione diplomatica russa è stato convocato al ministero degli Esteri polacco in relazione alle dichiarazioni di Vladimir Putin durante un incontro di venerdì con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza russo. Putin in questo incontro ha ricordato che la Polonia nel 1939 fu lanciata dagli alleati occidentali per "divorare" la macchina militare tedesca e di fatto perse la sua indipendenza e statualità, che fu ripristinata in larga misura grazie all'Unione Sovietica. Il presidente della Federazione Russa ha osservato che grazie all'Unione Sovietica, grazie alla posizione di Stalin, la Polonia ha ricevuto territori significativi in Occidente, le terre della Germania.Secondo Andreev, con lui ha parlato il viceministro degli Esteri polacco Pawel Jablonsky, che "ha avanzato le affermazioni della parte polacca su quanto detto ieri dal nostro presidente in un incontro con i membri del Consiglio di sicurezza"."Naturalmente, ha ricevuto una risposta adeguata, spiegazioni su come vediamo sia la storia del XX secolo sia il comportamento delle autorità polacche in questo momento in relazione al conflitto nel Donbass e in Ucraina", ha detto l'ambasciatore.Ha affermato che durante la conversazione le parti "hanno registrato una completa mancanza di comprensione reciproca e approcci completamente diversi alle questioni sia della storia che della politica moderna".

